Con la droga in auto | coniugi arrestati

Due coniugi marocchini residenti a Faenza sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo di Cesena. La coppia, un uomo di 31 anni e una donna di 36 anni, è stata fermata in auto e trovata in possesso di droga. I militari li hanno trattenuti con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Coniugi arrestati per spaccio. I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Cesena hanno arrestato una coppia di coniugi marocchini che vive a Faenza, 31enne lui e 36enne lei, in quanto ritenuti presunti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. I militari hanno predisposto un servizio antidroga nel corso del quale è stata individuata l’auto in uso ai due, segnalata come usata per spaccio tra Cesena e Bertinoro. L’altra sera la coppia è stata controllata dai carabinieri a bordo dell’autovettura segnalata e la donna, seduta di fianco al marito e perquisita dal personale femminile, è stata scoperta in possesso di 10 grammi di cocaina nascosta sotto gli abiti, insieme a un bilancino di precisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

