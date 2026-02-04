Moratti | Senza Vannacci FI ancora più attrattiva Calenda ora ci segua
Moratti commenta l’uscita di Vannacci dalla Lega e dice che senza di lui Forza Italia diventa ancora più attraente. “L’accelerazione c’è stata, e credo che anche FI abbia avuto il suo peso”, aggiunge. Non si nasconde, quindi, e invita Calenda a seguirli in questa direzione.
Per l'ex ministra e sindaca di Milano (oggi eurodeputata di FI): "Si sta ridefinendo lo scenario politico, a destra, ma anche a sinistra. E per noi c'è uno spazio enorme" “L’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega? Non mi stupisce. Certo c’è stata un’accelerazione e credo che Forza Italia abbia in qualche modo contribuito. Dentro la maggioranza si è creato un clima che penso abbia fatto sentire Vannacci, che ha delle idee piuttosto estreme su immigrazione e diritti, oltre a una certa tendenza al revisionismo storico, meno a suo agio. Adesso, in un centrodestra liberato da questa frangia estremista, Forza Italia diventa ancora più attrattiva e centrale”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
