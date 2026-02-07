Comunali 2026 il Centrodestra serra i ranghi | Avanti uniti

Questa mattina a Salerno il Centrodestra si è riunito per definire la strategia in vista delle elezioni comunali del 2026. Nel quartier generale di Fratelli d’Italia, i leader della coalizione hanno ribadito l’intenzione di andare avanti uniti, senza spaccature. È stato il primo incontro ufficiale, e l’obiettivo è chiaro: mantenere compatta la squadra e presentarsi con un fronte compatto alle urne.

