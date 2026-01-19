Urbanistica algoritmica | l’IA sta trasformando la struttura delle città

L’intelligenza artificiale sta iniziando a influenzare la pianificazione urbana, offrendo nuovi strumenti per analizzare e modellare le città. Una ricerca del Cnr, pubblicata su Machine Learning, evidenzia come l’IA possa contribuire a ridefinire gli spazi urbani, migliorando la gestione e lo sviluppo delle aree cittadine. Questo approccio rappresenta un passo importante verso un’urbanistica più efficace e adattabile alle esigenze contemporanee.

(Adnkronos) – Una ricerca pubblicata sulla rivista Machine Learning e condotta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Isti di Pisa e Cnr-Icar di Palermo) in collaborazione con la Scuola Normale Superiore, svela che l'intelligenza artificiale agisce come un vero e proprio attore urbanistico capace di ridefinire luoghi e opportunità spaziali. Lo studio introduce per la prima volta un modello esplicito di back loop applicato al contesto cittadino. Piattaforme come Google Maps, Yelp o TripAdvisor non si limitano a rispondere a una domanda, ma creano un ciclo di influenza reciproca. Dalla ricerca emerge un fenomeno duale: se da un lato gli algoritmi aumentano la varietà dei luoghi visitati dal singolo individuo, spingendolo a scoprire nuove destinazioni, sul piano collettivo l'effetto è opposto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

