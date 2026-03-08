Colpita con una spranga a Bottanuco vicino Bergamo e violentata da un 43enne | 26enne sequestrata per ore

Una donna di 26 anni è stata aggredita con una spranga e successivamente violentata in un'abitazione di Bottanuco, vicino Bergamo. Un uomo di 43 anni è stato arrestato e la donna è rimasta sequestrata per diverse ore prima che intervenissero le forze dell'ordine. L’intervento ha portato alla liberazione della vittima e all’arresto del sospettato.

Violentata per ore dopo un colpo di spranga, che l’ha ridotta quasi priva di conoscenza. Una ragazza di 26 anni è stata sequestrata e ha subito per tutta la notte abusi sessuali da parte di un 43enne in un’abitazione di Bottanuco, nel Bergamasco. Soltanto dopo che la vittima è riuscita a chiedere aiuto, approfittando dell’assenza dell’aguzzino, lo stupratore è stato arrestato e accusato anche del possesso di un significativa quantità di droghe. L’aggressione nell’abitazione vicino Bergamo Il caso risale alla notte tra il 26 e il 27 febbraio, quando la ragazza sarebbe stata accompagnata da un conoscente nell’abitazione del 43enne, nel comune in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Bergamo, rifiuta la droga e viene colpita con una spranga: 26enne sequestrata e violentata per ore

