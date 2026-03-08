Claude Opus 4.6 scopre 112 vulnerabilità in Firefox in poche settimane

In poche settimane, il modello di intelligenza artificiale Claude Opus 4.6, creato da Anthropic, ha scoperto 112 vulnerabilità in Firefox. Questo risultato evidenzia la sua efficacia nel rilevare falle di sicurezza nei software. Il sistema ha analizzato il codice del browser, identificando numerosi punti deboli. La scoperta si inserisce in un quadro di continuo lavoro per migliorare la sicurezza digitale.

Il modello di intelligenza artificiale Claude Opus 4.6, sviluppato da Anthropic, aveva già dimostrato capacità notevoli nell’individuare vulnerabilità. Ora arriva un nuovo record: in collaborazione con Mozilla, Claude ha identificato 112 vulnerabilità nel codice di Firefox in appena due settimane, alcune delle quali scoperte in meno di 20 minuti. Essendo open source, il codice di Firefox viene costantemente analizzato da ricercatori di sicurezza. Secondo il Wall Street Journal, Claude Opus 4.6 ha rilevato una vulnerabilità in meno di 20 minuti. Durante le prime due settimane di gennaio, il modello ha individuato 22 vulnerabilità, di cui 14 di gravità elevata, pari a quasi un quinto di tutte quelle segnalate nel 2025. 🔗 Leggi su Billipop.com

