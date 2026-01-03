Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026 | Shiffrin al comando Goggia in top-5

Ecco un’introduzione adatta: La classifica della Coppa del Mondo di sci alpino femminile per la stagione 2025-2026 vede Mikaela Shiffrin al vertice, dopo il quinto posto nel gigante di Kranjska Gora. Sofia Goggia si conferma tra le prime posizioni, mantenendo un ruolo di rilievo nella lotta per la generale. La stagione prosegue con competizioni che continueranno a definire la classifica e le performance delle atlete in campo internazionale.

Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino dopo il quinto posto raccolto nel gigante di Kranjska Gora. La fuoriclasse statunitense si è issata a quota 743 punti e può fare affidamento su un vantaggio di 140 lunghezze nei confronti della svizzera Camille Rast, che oggi si è imposta tra le porte larghe sulle nevi slovene. La neozelandese Alice Robinson è uscita nuovamente nella prima manche e resta così in terza piazza con un ritardo di 259 punti dall’americana. Sofia Goggia si è prodigata in una splendida rimonta sulla Podkoren e ha chiuso in undicesima posizione, ma è stata scavalcata dall’austriaca Julia Scheib in classifica ed è così scivolata al quinto posto (a -315 da Shiffrin), appena davanti all’albanese Lara Colturi e alla tedesca Emma Aicher. 🔗 Leggi su Oasport.it

