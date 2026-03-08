Clamoroso Piastri! Va a muro nel giro di installazione e salta il GP Australia

A mezz’ora dalla partenza del Gran Premio d’Australia, prima gara del Mondiale 2026, si è verificato un incidente che ha coinvolto il pilota Piastri. Durante il giro di installazione, il pilota ha perso il controllo e si è schiantato contro le barriere, impedendo così la sua partecipazione alla corsa. L’incidente ha provocato una sospensione temporanea delle operazioni e ha portato alla sostituzione del veicolo coinvolto.

Clamoroso colpo di scena a mezz'ora dalla partenza del Gran Premio d'Australia, gara inaugurale del Mondiale 2026. Durante il giro di installazione, Oscar Piastri perde il controllo della sua McLaren e finisce contro il muro. L'incidente non ha conseguenze fisiche per il pilota australiano, ma compromette di fatto la sua gara ancora prima del via.