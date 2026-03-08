F1 clamoroso nel giro di ricognizione prima del GP d’Australia | Oscar Piastri va a muro McLaren distrutta

Durante il giro di ricognizione prima del Gran Premio d’Australia, Oscar Piastri ha perso il controllo della sua vettura e si è schiantato contro le barriere, causando danni ingenti alla McLaren. L’incidente ha portato alla sospensione temporanea delle prove e ha suscitato grande attenzione tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. Nessuna informazione ufficiale sulla condizione del pilota.

Ha del clamoroso quanto accaduto a poco più di 30 minuti dal via del GP d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Nel giro di ricognizione, prima di schierarsi in griglia per la procedura di partenza, l'australiano Oscar Piastri è stato protagonista di un errore clamoroso. Il pilota della McLaren, infatti, affrontando con eccessiva aggressività il cordolo in curva 4, ha perso il controllo della vettura ed è finito contro il muro. La monoposto di Woking è andata distrutta, con numerosi detriti sparsi sulla pista. Per Piastri nessuna conseguenza fisica, ma grandissima amarezza per un episodio tanto improvviso quanto imprevedibile.