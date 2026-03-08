Alfonso Fierro è stato ricordato per il suo coraggio, con un messaggio che sottolinea quanto sia rimasto impresso nella memoria di chi lo conosceva. Dopo alcuni giorni di riflessione, si è deciso di condividere questa testimonianza, evidenziando la sua figura e il modo in cui ha affrontato le sfide. La comunicazione si conclude con un saluto che lascia intendere un legame duraturo.

Tempo di lettura: 3 minuti Sono passati alcuni giorni prima che trovassi la forza di fermarmi e mettere insieme i pensieri. Non perché non sapessi cosa dire. Non perché mancassero i ricordi, ma perché erano troppi. E fanno male. E le parole restano indietro e appaino banali. Alfonso Fierro aveva solo 45 anni. E questo fa ancora più male. Per molti era un amico da sempre, per altri un collega, per altri ancora semplicemente una persona incontrata lungo il cammino. Per me era qualcosa di diverso. Negli ultimi giorni mi sono tornati in mente tanti momenti vissuti insieme. Frammenti di vita che oggi brillano di una luce diversa. Conversazioni, a volte anche brutali, che sembravano normali e che invece, ora capisco, erano preziose. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ciao Alfonso Fierro, non dimenticheremo mai il tuo coraggio

Abbracci, lacrime e silenzio. Il triste rientro a scuola: "Non li dimenticheremo mai"Tre ragazze si abbracciano, incontrandosi all’ingresso del liceo scientifico Moreschi.

Morta a 33 anni dopo il parto, i funerali di Libera: "Non ti dimenticheremo mai"Si terranno domani, mercoledì 7 gennaio alle 12, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Scafati i funerali di Libera Icario, la 33enne deceduta...