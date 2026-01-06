Morta a 33 anni dopo il parto i funerali di Libera | Non ti dimenticheremo mai

Domani, mercoledì 7 gennaio alle 12, si svolgeranno nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Scafati i funerali di Libera Icario, deceduta all’età di 33 anni pochi giorni dopo il parto. La cerimonia sarà un momento di commiato e ricordo per una giovane donna che lascia un vuoto nel cuore di chi le era vicino.

Si terranno domani, mercoledì 7 gennaio alle 12, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Scafati i funerali di Libera Icario, la 33enne deceduta all'ospedale di Nocera Inferiore pochi giorni dopo aver dato alla luce la sua bambina. Il lutto ha colpito profondamente la comunità, come. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

