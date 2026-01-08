Abbracci lacrime e silenzio Il triste rientro a scuola | Non li dimenticheremo mai

Al ritorno a scuola, tre ragazze si incontrano all’ingresso del liceo Moreschi, condividendo abbracci, lacrime e silenzio. Ricordano con tristezza Chiara Costanzo, scomparsa a 16 anni. Un momento di commozione che testimonia il dolore condiviso e il ricordo di una giovane vita, lasciando un segno profondo tra studenti e insegnanti.

Tre ragazze si abbracciano, incontrandosi all’ingresso del liceo scientifico Moreschi. Scoppiano in lacrime pensando alla loro amica Chiara Costanzo, morta a 16 anni. Silenzio e sguardi bassi nell’istituto, riaperto ieri dopo le vacanze di Natale. Manca il vociare dei ragazzi, tra aule e corridoi, e gli altri suoni che solitamente scandiscono la quotidianità della vita scolastica, ora sconvolta dalla tragedia. Nell’atrio ora dopo ora si accumulano i mazzi di rose bianche e rosse, le margherite e gli altri fiori deposti da ragazzi, genitori, insegnanti e personale scolastico, sotto la foto dell’alunna tra le vittime al bar Le Constellation a Crans-Montana, località svizzera dove stava trascorrendo una vacanza sulla neve. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

