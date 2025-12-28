la juventus soffre ma passa a pisa 2 0 agganciato il milan al secondo posto per una notte

AGI - La Juventus non sbaglia a Pisa. I bianconeri di Spalletti la risolvono nel secondo tempo alla Cetilar Arena con i gol di Kalulu (73') e Yildiz (92'). Due pali colpiti dai ragazzi di Gilardino (Moreo e Tramoni), meno cinici nei momenti decisivi dell'incontro. I bianconeri agganciano provvisoriamente al secondo posto il Milan a quota 32, a -1 dall' Inter capolista. Entrambe le milanesi hanno però due partite in meno. Il Pisa resta fermo a 11 punti in 19ª posizione. Nella prossima giornata la Juventus ospiterà il Lecce (3 gennaio ore 18.00), mentre il Pisa volerà a Genova (3 gennaio ore 15. 🔗 Leggi su Agi.it

