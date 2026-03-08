Chirurgo bariatrico muore a 52 anni | lutto nella Ciociara

Un chirurgo bariatrico di 52 anni è deceduto improvvisamente, causando dolore tra medici e pazienti nella zona della Ciociara. La sua scomparsa ha suscitato shock tra coloro che conoscevano la sua attività e il suo impegno nel settore sanitario locale. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto tra colleghi e familiari. La comunità si è stretta attorno al ricordo di un professionista apprezzato.

La scomparsa improvvisa del dottor Gianmarco Serafini ha gettato un'ombra di dolore sulla comunità sanitaria della Ciociara. Il chirurgo, classe 1973 e specializzato nella gestione dei casi complessi di chirurgia dell'obesità, è deceduto a seguito di un malore nella giornata precedente alla data odierna. I funerali si terranno oggi stesso, domenica 8 marzo 2026, alle ore 15:30 nella Chiesa di San Michele Arcangelo a Boville Ernica. L'improvviso decesso ha scatenato una profonda ondata di cordoglio tra colleghi, pazienti e istituzioni locali, che vedevano nel medico un punto di riferimento imprescindibile per la sanità del territorio frusinate e sorano.