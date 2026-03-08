Malore fatale per il chirurgo Gianmarco Serafini | lutto nella sanità ciociara

Il chirurgo Gianmarco Serafini, nato nel 1973, è deceduto improvvisamente a causa di un malore. La sua morte ha suscitato grande tristezza tra i professionisti e i pazienti della sanità nella provincia di Frosinone, dove era riconosciuto come una figura di rilievo nel settore medico. La notizia si è diffusa rapidamente tra chi lo aveva conosciuto e stimato.

Il medico, 52 anni, era un punto di riferimento nella chirurgia dell'obesità. Operava tra il Frusinate e Sora. Oggi pomeriggio i funerali a Boville Ernica. Profondo cordoglio nella sanità della provincia di Frosinone per la scomparsa del dottor Gianmarco Serafini, chirurgo generale classe 1973, considerato da colleghi e pazienti una delle eccellenze mediche del territorio. Il professionista, che lavorava tra il Frusinate e la città di Sora, è deceduto improvvisamente nella giornata di ieri a seguito, secondo quanto si apprende, di un malore. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenta la comunità che lo conosceva e stimava.