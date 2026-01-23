roma la lega propone antonio maria rinaldi come candidato sindaco

La Lega ha annunciato la candidatura di Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco di Roma per le prossime elezioni amministrative. La scelta si inserisce nel quadro delle strategie del partito per rafforzare la propria presenza nel capoluogo. Rinaldi, noto economista e europarlamentare, si propone come figura di riferimento per la città, con un programma che mira a rispondere alle sfide locali.

ROMA – La Lega lancia la candidatura di Antonio Maria Rinaldi a sindaco di Roma in vista delle prossime elezioni amministrative. L’annuncio è arrivato in apertura della manifestazione “Idee in Movimento”, la tre giorni organizzata dal partito in Abruzzo, tra Roccaraso e Rivisondoli, che ha riunito amministratori locali, ministri, esponenti politici e rappresentanti della società civile. Secondo quanto riferito dal partito, nelle prossime settimane si aprirà il confronto con gli alleati del centrodestra per valutare e condividere la proposta. Intanto, la Lega mette ufficialmente sul tavolo il nome di Rinaldi, definito come un profilo di alto livello, con una solida esperienza economica e una conoscenza approfondita del territorio romano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

