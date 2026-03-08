La Cassazione ha confermato la detenzione di Chico Forti, il trentanovenne trentino in carcere a Verona dopo aver trascorso 26 anni negli Stati Uniti per un omicidio di cui si è sempre dichiarato innocente. La decisione si basa sul mancato ravvedimento interiore e sulla mancata comunicazione di risarcimento ai familiari della vittima. Forti rimane quindi nel carcere italiano in attesa di ulteriori sviluppi.

Mancato ravvedimento interiore e mancato risarcimento ai familiari della vittima. Chico Forti, il 66enne trentino in carcere a Verona dopo aver trascorso 26 anni in un penitenziario negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike di cui si è sempre dichiarato innocente, resta dunque in carcere. La Cassazione ha motivato il diniego alla libertà condizionale, proprio come aveva stabilito il tribunale di sorveglianza. Secondo gli ermellini, Forti, pur avendo nelle proprie disponibilità una somma di danaro, non ha mai proposto di ‘devolvere’ i risparmi al fratello della vittima, nonostante lo stesso avesse reso pubblica la convinzione dell’estraneità ai fatti dell’ex imprenditore trentino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Chico Forti resta in carcere, la Cassazione: “Mancato ravvedimento e risarcimento”

