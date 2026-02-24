La Corte di Cassazione respinge il ricorso di Chico Forti | resterà in carcere

Chico Forti rimarrà in carcere perché la Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, confermando la condanna all’ergastolo. La decisione si basa sulle prove raccolte durante il processo, che hanno portato a ritenere colpevole l’imprenditore trentino della morte di Dale Pike, avvenuta a Miami nel 1998. Forti aveva cercato di ottenere la libertà condizionale, ma il tribunale ha respinto la richiesta. La vicenda si conclude con questa decisione definitiva.

L’uomo al momento si trova presso la struttura di Montorio a Verona, dalla quale può uscire per andare al lavoro, incontrare sua madre e fare volontariato Non ci sarà nessuna liberazione condizionale per Chico Forti, l’imprenditore trentino ritenuto responsabile della morte di Dale Pike, avvenuta a Miami nel 1998, e per questo motivo condannato all’ergastolo. L’uomo, dunque, resterà nel carcere di Montorio di Verona, struttura dalla quale può uscire soltanto per andare al lavoro, incontrare sua madre e svolgere le attività di volontariato a cui si sta dedicando. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che nei giorni scorsi ha rifiutato la richiesta di ricorso del detenuto contro l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Verona, emanata a settembre 2023. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Gianni Alemanno resta in carcere: la Cassazione respinge il ricorsoLa Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 22 mesi di reclusione per Gianni Alemanno, respingendo il ricorso della difesa.

Alemanno dal carcere: “La Cassazione mi nega l’applicazione delle nuove norme, ma la Corte europea accoglie il mio ricorso”Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma e leader di Indipendenza, commenta dal carcere di Rebibbia la decisione della Cassazione di respingere nuovamente la sua richiesta di applicare le nuove norme sull’abuso d’ufficio e il traffico d’influenze, mentre la Corte europea ha invece accolto il suo ricorso.

