La Corte di Cassazione ha deciso che Chico Forti, 66 anni, deve rimanere in carcere a Verona. La decisione si basa sul mancato ravvedimento interiore e sul mancato risarcimento ai familiari della vittima. Forti, trentino, è detenuto dopo aver trascorso 26 anni in un penitenziario negli Stati Uniti, dove è stato condannato per l’omicidio di Dale Pike, un’accusa che lui sempre ha negato.

Mancato ravvedimento interiore e mancato risarcimento ai familiari della vittima. Chico Forti, il 66enne trentino in carcere a Verona dopo aver trascorso 26 anni in un penitenziario negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike di cui si è sempre dichiarato innocente, resta dunque in carcere. La Cassazione ha motivato il diniego alla libertà condizionale, proprio come aveva stabilito il tribunale di sorveglianza. Secondo gli ermellini, Forti, pur avendo nelle proprie disponibilità una somma di danaro, non ha mai proposto di ‘devolvere’ i risparmi al fratello della vittima, nonostante lo stesso avesse reso pubblica la convinzione dell’estraneità ai fatti dell’ex imprenditore trentino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Chico Forti, la Cassazione: “Resta in carcere per mancato ravvedimento e risarcimento”

La Corte di Cassazione respinge il ricorso di Chico Forti: resterà in carcereL’uomo al momento si trova presso la struttura di Montorio a Verona, dalla quale può uscire per andare al lavoro, incontrare sua madre e fare...

Una raccolta di contenuti su Chico Forti.

Temi più discussi: Chico Forti, no alla condizionale perché manca il ravvedimento; Niente libertà condizionale per Chico Forti, le motivazioni della Corte di Cassazione: Non c'è il ravvedimento; Perché Chico Forti resta in carcere, i giudici: Nessun pentimento, è insensibile al dolore provocato alla famiglia della vittima; Chico Forti, niente liberazione condizionale: la Cassazione respinge il ricorso e conferma il no del tribunale di sorveglianza · LaC News24.

Chico Forti, no alla condizionale perché manca il ravvedimentoLe motivazioni della decisione con cui la Corte di Cassazione ha confermato il no del tribunale di sorveglianza alla libertà condizionale ... rainews.it

Niente libertà condizionale per Chico Forti, le motivazioni della Corte di Cassazione: Non c'è il ravvedimentoTRENTO. Nessun ravvedimento e il nodo del mancato risarcimento. Sono questi alcuni dei punti contenuti nella sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stato respinto il ricorso di Chico Fort ... ildolomiti.it

#chicoforti, negata la libertà condizionale x.com

Chico Forti resta in carcere: la Corte di Cassazione respinge il ricorso per la libertà condizionale Leggi l’articolo tinyurl.com/4n4dtjfz - facebook.com facebook