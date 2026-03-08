Chico Forti resta a Montorio | la Cassazione nega la libertà condizionale

Chico Forti, trent'anni dopo il suo arresto, deve rimanere nel carcere di Montorio. La Cassazione ha respinto la richiesta di libertà condizionale avanzata dal suo avvocato. La decisione è definitiva e non potrà essere impugnata. Forti, 60 anni, è stato condannato e ora resta in carcere senza possibilità di uscita anticipata.

I giudici confermano la detenzione per il sessantaseienne a causa del mancato ravvedimento e dell'assenza di risarcimento verso la famiglia della vittima Il sessantaseienne trentino Chico Forti dovrà proseguire la propria detenzione all'interno del carcere di Montorio, come stabilito dai giudici della Cassazione che hanno respinto la richiesta di libertà condizionale. La decisione degli ermellini si fonda sulla mancanza di un autentico percorso interiore e sulla totale assenza di ristoro economico nei confronti dei familiari di Dale Pike, l'uomo per il cui omicidio Forti sta scontando la pena. Il delitto avvenne a Miami, in...