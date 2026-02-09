Suonano per sbaglio al suo campanello | esce e li minaccia con un coltello lungo 30 centimetri

Questa mattina, due persone hanno suonato per errore al campanello sbagliato in un quartiere di Milano. Quando sono usciti, l’ospite li ha minacciati con un coltello di circa 30 centimetri. La scena si è svolta in pochi secondi, e ora la polizia sta indagando sull’accaduto.

Hanno suonato per errore ad un citofono sbagliato e si sono trovati davanti un coltello lungo 30 centimetri.É successo nel fine settimana in Ossola, dove i carabinieri sono intervenuti a seguito di una chiamata di un gruppo di ragazzi. Secondo quanto ricostruito dai militari, i giovani avrebbero.🔗 Leggi su Novaratoday.it Approfondimenti su Campanello Sbagliato Ragazzo di 16 anni trovato in giro con un coltello lungo 20 centimetri Durante il fine settimana, sono state denunciate quattro persone, tra cui un ragazzo di 16 anni trovato in possesso di un coltello lungo 20 centimetri. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. "Come possiamo volare con le aquile se siamo contornati da tacchini" Sbagli un numero di telefono e quello ti insulta anche se ti scusi. Sei incerto in auto, e ti suonano. Ecco, quelli sono tacchini. I tacchini sono tutti quelli che ci impediscono di volare. Intoller facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.