Chi è l’ex marito di Marina La Rosa Guido Bellitti padre dei suoi figli | Il divorzio è stato infernale

Guido Bellitti, ex marito di Marina La Rosa, ha raccontato che il divorzio con l’ex compagna è stato un momento molto difficile. La separazione, avvenuta nel 2021 dopo oltre dieci anni di matrimonio, ha lasciato profonde ferite. Bellitti, che è anche padre di due figli, ha parlato di come abbia affrontato le tensioni e le complicazioni legate alla separazione, che ha descritto come un percorso “infernale”. La coppia si era sposata nel 2010 e dalla loro unione sono nati Andrea Renato, nel 2009, e Gabriele, nel 2011.

Marina La Rosa è stata sposata dal 2010 al 2021 con l’avvocato Guido Bellitti. Dalla loro unione sono nati due figli: Andrea Renato, nato nel 2009, e Gabriele, nato nell’aprile 2011. Marina La Rosa era reduce dall’enorme successo del Grande Fratello, ma colui che sarebbe diventato suo marito, che lavorava a Bruxelles, non la conosceva. Il suo essere completamente estraneo al mondo dello spettacolo l’aveva infatti tenuto all’oscuro dell’esistenza di Marina La Rosa quale personaggio di quest’ambiente, ma questo non le aveva impedito di chiederle presto di diventare sua moglie. Lontano dai riflettori e molto riservato, Guido Bellitti, l’ex marito di Marina La Rosa, è apparso spesso negli scatti pubblicati su Instagram da Marina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

