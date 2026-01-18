Chi è Andrea Rigonat il chitarrista e marito di Elisa Toffoli e padre dei suoi figli

Andrea Rigonat è un musicista e produttore italiano, noto anche per essere il marito della cantante Elisa Toffoli e padre dei loro figli. Con una lunga esperienza nel settore musicale, Rigonat ha collaborato con numerosi artisti e si è distinto per il suo ruolo di chitarrista e produttore. La sua presenza nel mondo della musica si combina con la vita privata, mantenendo un profilo discreto e riservato.

Andrea Rigonat, musicista e produttore, è il marito di Elisa Toffoli, conosciuta dal grande pubblico semplicemente come Elisa. Andrea Rigonat ha incontrato Elisa per la prima volta proprio su un palcoscenico ormai oltre 20 anni fa, nel 1995, quando però il suo cuore era impegnato in un'altra relazione. L'inizio della loro storia d'amore è del 2008, un inizio che porterà entrambi a costruire una bellissima famiglia. Oltre a questo, hanno anche collaborato dal punto di vista lavorativo. Il loro legame infatti non è solo privato ma anche artistico. Andrea Rigonat è un chitarrista e produttore musicale.

