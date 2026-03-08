Chi è l'uomo a cui Pogacar dà sempre il cinque durante la Strade Bianche | è diventato un rituale

Durante la 'Strade Bianche' di ciclismo, Tadej Pogacar ha l'abitudine di scambiare un gesto di saluto con una persona specifica. Ogni anno, il campione sloveno alza la mano e dà il cinque a questa stessa persona, instaurando così un rituale che si ripete nel tempo. La figura in questione non è un semplice spettatore, ma qualcuno con cui Pogacar mantiene un rapporto particolare.

Tadej Pogacar ha un rituale durante la 'Strade Bianche' di ciclismo. Il campione sloveno ogni anno dà sempre il "cinque" alla stessa persona: non è un uomo qualunque. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Pogacar si rialza dal divano dopo 4 mesi e mezzo di riposo, c’è la Strade Bianche: “Spero di far bene”

Kilian Jornet e l’oscura presenza del “terzo uomo” sull’Everest: “Mi seguiva, non sapevo chi fosse”Kilian Jornet ha sempre tenuto un diario personale su tutte le proprie avventure che è diventato materia di studio per comprendere i meccanismi che...

Tadej Pogacar shows respect and compliments his team mates..#cycling #shorts

Tutti gli aggiornamenti su Strade Bianche.

Temi più discussi: Strade Bianche, percorso e partecipanti: Pogacar il grande favorito; LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: Infinito Pogacar!! Quarto trionfo per lo sloveno. Seixas splendido secondo; La grande bellezza. Cassani: Gara giovane ma dal sapore antico. Terra meravigliosa; Startlist: Pogacar, Seixas, Del Toro, Carapaz, Alaphilippe, van Aert, Pidcock.

Chi è stato il miglior italiano alla Strade Bianche 2026: la classifica da comprimari degli azzurriGli italiani non sono riusciti a essere protagonisti alle Strade Bianche 2026, rimanendo ben lontani dalle posizioni che contano nella Classica degli ... oasport.it

Diretta Strade Bianche 2026/ Tadej Pogacar ha vinto ancora e cala il poker! (oggi sabato 7 marzo)Diretta Strade Bianche 2026 streaming video Rai 2 oggi sabato 7 marzo: Tadej Pogacar è il vincitore della classica con partenza e arrivo a Siena. ilsussidiario.net

A masterful solo move and heroic chase Paul Seixas never gave up in his pursuit of Tadej Pogacar at Strade Bianche with both riders producing huge power numbers in the final few hours - facebook.com facebook

Another unforgettable Strade Bianche. Grazie, Siena #StradeBianche #WeAreUAE x.com