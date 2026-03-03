Pogacar si rialza dal divano dopo 4 mesi e mezzo di riposo c'è la Strade Bianche | Spero di far bene

Dopo quattro mesi e mezzo di riposo, Tadej Pogacar torna in gara alla Strade Bianche di sabato 7 marzo, la Classicissima di Primavera. Il ciclista sloveno, che dal Lombardia di ottobre 2025 non correva, spera di ottenere un buon risultato in un evento che mira a superare il record di cinque vittorie. Pogacar ha commentato di aver tifato dal divano finora, ma ora si prepara a tornare in corsa.

Tadej Pogacar ritorna ufficialmente in gara. Lo farà sabato 7 marzo alla Strade Bianche, Classicissima di Primavera dove rincorre il record dei cinque successi: "Finora ho tifato dal divano" ha scherzato il 27enne fenomeno sloveno che non corre dal Lombardia dell'ottobre 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

