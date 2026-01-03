Fabio Talin chi è il nuovo amore di Paola Caruso dopo il matrimonio annullato

Paola Caruso ha recentemente ritrovato serenità dopo un periodo complesso, segnato dal matrimonio annullato a poche settimane dalla celebrazione. Tra le novità della sua vita, emerge il nome di Fabio Talin, considerato il suo nuovo compagno. In questo articolo, esploreremo chi è Fabio Talin e come si stia affermando come nuovo sentimento per la showgirl, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla sua attuale situazione sentimentale.

Sono stati mesi difficili per Paola Caruso, reduce da un matrimonio annullato a poche settimane dal sì. La showgirl è però pronta a voltare pagina. Ha infatti dato inizio al 2026 con un'immagine che sa di rinascita. Uno scatto condiviso sui social e una frase che lascia poco spazio ai dubbi. Al suo fianco un uomo fino a oggi rimasto lontano dai riflettori. Il suo nome è Fabio Talin e, secondo molti, sarebbe ufficialmente il suo nuovo compagno. Matrimonio annullato e addio a Gianmarco. Paola Caruso è tra gli ospiti fissi, o quasi, di Verissimo. A Silvia Toffanin ha raccontato le varie fasi della riabilitazione di suo figlio, e le tante sofferenze private, tra lutti e pene d'amore.

