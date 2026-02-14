Paola Caruso ha ritrovato l’amore dopo la fine del suo matrimonio, causata da un fallimento che ha segnato il suo percorso personale. La showgirl ha condiviso foto di una vacanza a Sankt Moritz con Fabio Talin, l’ex pilota con cui si sta frequentando. La coppia si mostra felice e spensierata, mentre si gode le prime giornate insieme dopo aver superato momenti difficili.

Dopo la tempesta mediatica che ha travolto la sua vita privata lo scorso maggio, l’ex "Bonas" di Avanti un altro sembra aver finalmente voltato pagina. Paola Caruso ha ufficializzato via social il suo legame con Fabio Talin, segnando una rottura definitiva con il passato. Se le prime indiscrezioni erano trapelate durante i festeggiamenti di Capodanno, ora non ci sono più dubbi: la showgirl ha condiviso una serie di scatti che raccontano un gennaio all'insegna del romanticismo, tra cene eleganti e spettacolari omaggi floreali. Il nuovo compagno della Caruso è un uomo lontano dal mondo dello spettacolo ma molto affermato in quello degli affari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paola Caruso dopo le nozze annullate: il nuovo amore con l'ex pilota Fabio Talin

A pochi mesi dall’annullamento del matrimonio, Paola Caruso sembra aver ritrovato un nuovo affetto.

Dopo la fine della sua precedente relazione, Paola Caruso sembra aver ritrovato serenità accanto a Fabio Talin.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Paola Caruso ritrova l'amore dopo le nozze annullate, le prime foto con Fabio Talin che ufficializzano la storia; Un ex pilota nel cuore di Paola Caruso: chi è il nuovo fidanzato Fabio Talin; Paola Caruso, il compleanno da sogno con il nuovo amore a Saint Moritz: chi è Fabio Talin; Paola Caruso, il compleanno da sogno con il nuovo amore a Saint Moritz: chi è Fabio Talin.

Paola Caruso ritrova l’amore dopo le nozze annullate, le prime foto con Fabio Talin che ufficializzano la storiaPaola Caruso ha ritrovato l’amore dopo la fine della storia con Gianmarco e le nozze annullate. La showgirl, con alcune immagini sui social, ha ufficializzato la relazione con Fabio Talin, 20 anni più ... fanpage.it

Paola Caruso ritrova l’amore: chi è l’imprenditore 20 anni più grande, le foto sui socialPaola Caruso ha una relazione con Fabio Talin, un imprenditore 60enne. La donna ha pubblicato foto che confermano relazione. donnaglamour.it

Paola Caruso, il nuovo amore e il compleanno chic a Saint Moritz facebook