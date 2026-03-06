L’ex rapper e sindaco di Katmandu Balendra Shah è in testa alle elezioni in Nepal

L’ex rapper e attuale sindaco di Katmandu, Balendra Shah, si trova in cima alle preferenze nelle elezioni legislative in Nepal, che si sono svolte il 5 marzo. I risultati parziali mostrano il suo partito al primo posto, segnando una svolta nella competizione elettorale. Le votazioni sono state le prime dopo un periodo di instabilità politica nel paese.

Ventiquattr’ore dopo la chiusura dei seggi, il Rastriya swatantra party (Rsp, centrista), è in testa in più di metà dei 265 collegi elettorali del paese, secondo la commissione elettorale. Balendra Shah, 35 anni, che punta a guidare il governo, ha un ampio vantaggio anche nell’emblematico collegio elettorale di Jhapa 5, dove sfida l’ex premier marxista K. P. Sharma Oli, 74 anni, costretto alle dimissioni nel settembre scorso. Insieme a Gagan Thapa, 49 anni, leader del Congresso nepalese (Nc), Balendra Shah e K. P. Sharma Oli si contendono la guida del paese e la maggioranza alla camera dei rappresentanti, che è composta da 385 seggi assegnati con un sistema elettorale che combina maggioritario e proporzionale. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Elezioni in Nepal, la Generazione Z premia il partito dell’ex rapper Balendra ShahNelle sale da tè e nei principali luoghi di ritrovo di Kathmandu, la gente è incollata ai telefoni per controllare i risultati in tempo reale.

Nepal, i risultati preliminari delle elezioni mostrano una preferenza. Le novitàLe massicce proteste scoppiate in Nepal il 9 settembre 2025 hanno condotto verso delle elezioni anticipate.

NEPAL ELECTIONS: Rapper-Politician Balen Shah’s Party Leads As Nepal Counts Votes

