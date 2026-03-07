In Nepal, un ex rapper guida un nuovo partito politico che si colloca al primo posto nelle elezioni parlamentari. Queste sono le prime svolte dopo la rivolta dello scorso anno. La competizione elettorale coinvolge diverse forze politiche e si svolge in un clima di cambiamento. Balendra Shah, noto per il suo passato musicale, si presenta come leader di questa formazione emergente.

Un nuovo partito politico, guidato da un ex rapper, è in testa alle elezioni parlamentari in Nepal, le prime dopo la rivolta dello scorso anno. Il candidato alla carica di primo ministro del Rastriya Swatantra Party è l’ex cantante rap Balendra Shah, che ha vinto le elezioni per la carica di sindaco di Kathmandu nel 2022 ed è emerso come figura di spicco nella rivolta del 2025 che ha destituito l’ex premier Khadga Prasad Oli. Secondo quanto riporta Associated Press, il 35enne ha concentrato il suo programma elettorale sulla sanità e l’istruzione per le classi meno abbienti, temi che hanno aumentato l’indignazione nei confronti dei partiti politici tradizionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nepal, l'ex rapper Balendra Shah è in testa alle elezioni parlamentari

L’ex rapper e sindaco di Katmandu Balendra Shah è in testa alle elezioni in NepalVentiquattr’ore dopo la chiusura dei seggi, il Rastriya swatantra party (Rsp, centrista), è in testa in più di metà dei 265 collegi elettorali del...

Elezioni in Nepal, la Generazione Z premia il partito dell’ex rapper Balendra ShahNelle sale da tè e nei principali luoghi di ritrovo di Kathmandu, la gente è incollata ai telefoni per controllare i risultati in tempo reale.

NEPAL ELECTIONS: Rapper-Politician Balen Shah’s Party Leads As Nepal Counts Votes

Tutto quello che riguarda Balendra Shah.

Temi più discussi: L'ex rapper amato dalla Gen Z che potrebbe governare il Nepal: chi è Balendra Shah, detto 'Balen'; Alle elezioni del parlamento del Nepal l’ex rapper Balendra Shah in testa; Il Nepal torna alle urne dopo la rivoluzione: occhi puntati su Balen; L’ex rapper e sindaco di Katmandu Balendra Shah è in testa alle elezioni in Nepal.

Il nuovo primo ministro del Nepal sarà un rapperBalendra Shah ha battuto partiti che hanno dominato la storia del paese degli ultimi trent’anni. In passato è già stato sindaco di Katmandu dove è stato apprezzato per la gestione dei rifiuti, i finan ... editorialedomani.it

L’ex rapper e sindaco di Katmandu Balendra Shah è in testa alle elezioni in NepalSecondo i risultati parziali delle elezioni legislative del 5 marzo, le prime dopo la rivolta della generazione Z che aveva fatto cadere il governo, in testa c’è il partito dell’ex rapper e sindaco di ... internazionale.it

Chi è Balendra Shah, l’ex rapper che si sta prendendo il Nepal x.com

Balendra Shah detto Balen, ex sindaco della capitale, ha promesso di raddoppiare il Pil e l'assistenza sanitaria per tutti entro cinque anni - facebook.com facebook