Amici 25 Angie vola al Serale | tutte le anticipazioni del 22 febbraio

Angie è stata scelta per il Serale di Amici 25, un risultato che ha sorpreso molti. La decisione è arrivata dopo una performance convincente durante la registrazione della ventesima puntata, avvenuta nel pomeriggio. La giovane cantante ha dimostrato determinazione e talento, conquistando i giudici e il pubblico presente in studio. La sua partecipazione al serale rappresenta un passo importante nella sua carriera, e la puntata verrà trasmessa domenica 22 febbraio alle 14 su Canale 5. La sfida tra i concorrenti si fa più intensa.

Il Serale di Amici 25 si fa sempre più vicino. Nel pomeriggio è stata registrata la ventesima puntata del talent, che andrà in onda su Canale 5 domenica 22 febbraio 2026 alle ore 14. Ecco cosa è emerso dalle anticipazioni. Amici 25: gli ospiti della puntata del 22 febbraio. Alla guida del programma, come sempre, Maria De Filippi, che ha accolto in studio due ospiti d'eccezione: Fiorella Mannoia ed Eleonora Abbagnato. Secondo quanto riportato da Amici News, le due artiste hanno affiancato alcuni spettatori scelti tra il pubblico in studio, chiamati a esprimere il proprio giudizio nelle gare di canto e di ballo. Angie ha ottenuto i tre sì ed è a tutti gli effetti al Serale. La corsa degli allievi di Amici per conquistare il Serale continua senza sosta. Nel pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del talent di Canale 5 guidato da Maria De Filippi.