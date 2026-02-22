Amici 25 le pagelle di domenica 22 febbraio | la rivincita di Angie 7,5 per il Serale sprofonda Elena 6,5

Il televoto di domenica 22 febbraio ha deciso i voti dei giudici, influenzando le valutazioni degli allievi di Amici 25. Angie riceve un 7,5 grazie alla sua interpretazione energica, mentre Elena scende a 6,5 dopo una performance meno convincente. La puntata mostra le tensioni tra i concorrenti e le reazioni degli insegnanti. I risultati di questa sfida cambiano le gerarchie nella scuola e aprono nuove discussioni tra i fan.

Domenica 22 febbraio 2026 è andata in onda la ventesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. La maturità di Angie (7,5) è uno degli elementi che la porta al Serale. Sprofonda la valutazione di Elena (6,5), che viene relegata all'ultimo posto dopo una buona interpretazione di "The Fade Out Lines". Qui le pagelle.