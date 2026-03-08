Negli ultimi mesi, si registra un aumento nelle segnalazioni di abusi a sfondo satanico provenienti da vittime che citano ChatGPT come elemento coinvolto. In Gran Bretagna, diversi esperti hanno confermato che il chatbot sembra essere collegato a un incremento di denunce relative a presunti abusi rituali di natura spirituale. La situazione ha attirato l'attenzione delle autorità competenti.

Diversi esperti nel Regno Unito riferiscono che ChatGPT starebbe causando un aumento delle segnalazioni di abusi rituali “spirituali” organizzati. Le vittime di violenza sessuale “satanica” stanno utilizzando infatti lo strumento di intelligenza artificiale a scopo terapeutico. Secondo la polizia, gli abusi rituali organizzati e la “stregoneria, possessione spiritica e abuso spirituale” contro i minori sarebbero sottostimati nel Paese. Non esiste, infatti, un capo d’accusa moderna che li copra specificamente. Tali reati sono però caratterizzati da abusi sessuali, violenza e negligenza che coinvolgono elementi rituali -a volte ispirati al satanismo, al fascismo o a credenze religiose esoteriche – per controllare le vittime. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ChatGPT ha portato a un significativo aumento delle segnalazioni di abusi a sfondo satanico da parte delle vittime

