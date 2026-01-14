Dopo tre anni di indagini, elDiario ha portato alla luce gravi accuse di abusi e maltrattamenti nel mondo della musica latina. L'inchiesta ha suscitato un forte dibattito pubblico in Spagna, evidenziando problematiche di rilevanza sociale e culturale. Questa approfondita analisi mette in luce le dinamiche interne di un settore molto seguito, sollevando questioni importanti sulla tutela e il rispetto delle persone coinvolte.

I l mondo della musica latina e l’opinione pubblica spagnola sono stati travolti da un’inchiesta condotta da elDiario.es e Univision Noticias. Al centro della bufera c’è Julio Iglesias, l’artista “universale”, oggi 82enne, accusato da due ex dipendenti di violenza sessuale, tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù. I fatti contestati, avvenuti tra gennaio e ottobre 2021, si sarebbero consumati nelle lussuose residenze del cantante a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana, e a Lyford Cay, nelle Bahamas. Un contesto che le vittime hanno definito, senza mezzi termini, come un incubo fatto di «controllo, molestie e terrore». 🔗 Leggi su Iodonna.it

Un'inchiesta giornalistica durata 3 anni che ha portato a delle accuse gravissime, tra abusi e maltrattamenti

Il cantante spagnolo, 82 anni, al centro di una lunga inchiesta giornalistica e ora di un’indagine della procura. La collaboratrice domestica di 22 anni e la fisioterapista di 28 denunciano molestie e umiliazioni. Reclutamento sui social, l’artista aveva due co facebook

