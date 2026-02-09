Da sempre dall’altra parte delle vittime, l’avvocata Valentina Presicce racconta la sua battaglia per la giustizia. La conosciamo meglio, anche grazie al suo impegno in casi come quello di Noemi Durini, che ha seguito con passione e determinazione. Un’entrata nel mondo legale che si distingue per la dedizione alle persone che cercano giustizia.

La battaglia per la giustizia delle vittime: intervista all’avvocata Valentina Presicce Ho conosciuto l’avvocata Valentina Presicce circa due anni fa, quando avevo iniziato ad approfondire il caso di Noemi Durini. In realtà raccontavo storie di femminicidio già da tempo, ma è stato proprio entrando dentro quella vicenda — e iniziando a interrogarmi sempre di più sul tema della certezza della pena e sul rapporto tra giustizia e famiglie delle vittime — che le nostre strade si sono incrociate.Non ci siamo ancora incontrate di persona. Le nostre conversazioni sono state telefonate lunghe, spesso difficili, nate dalla necessità di capire cosa accade dopo i titoli dei giornali, quando i riflettori si spengono e resta solo il dolore di chi continua a chiedere giustizia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’Avvocata Valentina Presicce: “Da sempre dalle parte delle vittime”

Approfondimenti su Valentina Presicce

Nella notte a Presicce-Acquarica, un'operazione antidroga si è conclusa tragicamente con il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di 48 anni, originario di Salve.

Martedì 20 gennaio 2026, i carabinieri di Genova San Martino, con il supporto dei colleghi di Napoli, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo sospettato di aver commesso truffe aggravate, utilizzando taxi e treni per raggiungere le vittime e ritirare i soldi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Valentina Presicce

Argomenti discussi: Imma Rizzo e la legge sullo stop ai permessi per i colpevoli di femminicidio: Non cerco vendetta per mia figlia Noemi, voglio che non accada più; Legge Noemi Durini: la rivoluzione contro i premi per chi si macchia di femminicidio; Femminicidi, la mamma di Noemi Durini presenta proposta di legge: No permessi premio a chi uccide; Stop ai permessi premio per gli autori di femminicidi.

Valentina Scuderoni, avvocata e vittima: «Botte e insulti, ma non mi credevano. Italia condannata per averlo assolto»«Mi costringeva a dormire con una luce puntata in faccia, violava costantemente il mio telefono, mi insultava, pretendeva che comprassi la sua metà della casa a un prezzo esorbitante per andarsene, ... roma.corriere.it

A rendere nota la vicenda è stata l’avvocata Valentina Abbati, che assiste il neo milionario facebook