Santa Paolina esclusa dai comuni montani l' appello del sindaco al Governo per rivedere i criteri della selezione

Il sindaco di Santa Paolina ha annunciato l'intenzione di chiedere al Governo una revisione dei criteri di esclusione dei comuni montani, considerando che gran parte del territorio si trova oltre i 600 metri di altitudine e rientra in un contesto effettivamente montano. La richiesta mira a garantire equità e riconoscimento delle caratteristiche specifiche del territorio.

Le vittime sono di Santa Paolina: acquisti di materiali e polizze assicurative inesistenti #SantaPaolina - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.