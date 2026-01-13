Santa Paolina esclusa dai comuni montani l' appello del sindaco al Governo per rivedere i criteri della selezione
Il sindaco di Santa Paolina ha annunciato l'intenzione di chiedere al Governo una revisione dei criteri di esclusione dei comuni montani, considerando che gran parte del territorio si trova oltre i 600 metri di altitudine e rientra in un contesto effettivamente montano. La richiesta mira a garantire equità e riconoscimento delle caratteristiche specifiche del territorio.
"Santa Paolina ha gran parte del proprio territorio situato oltre i 600 metri di altitudine ed è inserita in un contesto realmente e oggettivamente montano. Siamo storicamente parte della Comunità montana Partenio-Vallo di Lauro e presentiamo tutte le caratteristiche geografiche, morfologiche e.
