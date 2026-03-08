Cesena derby senza emozioni a Modena Zero occasioni create un paio di rischi

Nel derby di Modena, il match tra Modena e Cesena si conclude con uno zero a zero senza occasioni significative da entrambe le parti. La formazione modenese schiera Chichizola in porta, con Tonoli, Adorni e Dellavalle in difesa, mentre a centrocampo ci sono Zampano, Massolin, Gerli, Santoro e Zanimacchia. In attacco, entrano De Luca e Ambrosino a partita in corso.

MODENA 0 CESENA 0 MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Dellavalle; Zampano, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia; De Luca (20’ st Gliozzi), Ambrosino (20’ st Mendes). A disp.: Laidani, Pezzolato, Beyuku, Fabbri, Nador, Cotali, Cauz, Wiafe, Imputato, Defrel. All.: Sottil. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini; Ciervo (20’ st Guidi), Berti (30’ st Bisoli), Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Cerri (30’ st Vrioni), Shpendi. A disp.: Fontana, Ferretti, Amoran, Mangraviti, Arrigoni, Bastoni, Corazza, Papa Wade, Olivieri. All.: Mignani. Arbitro: Marcenaro di Genova. Note: spettatori 10.653; ammonito Zampano per il Modena; angoli 7-1; recuperi 1’ e 3’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, derby senza emozioni a Modena . Zero occasioni create, un paio di rischi Cesena leader per occasioni create . Fanalino di coda in quelle realizzateSesto posto per i bianconeri quanto a gol realizzati, 27 come Catanzaro e Carrarese, in una classifica che vede primeggiare, per numero di marcature,... Derby soporifero: Modena-Cesena finisce 0-0Cesena, 7 marzo 2026 – Il Cesena esce dal Braglia con uno 0-0 incolore e insapore, figlio di una prestazione tutta paura, con i bianconeri scesi in... Approfondimenti e contenuti su Cesena derby senza emozioni a Modena.... Temi più discussi: MODENA CALCIO, DERBY SENZA EMOZIONI, CON IL CESENA FINISCE 0-0; Cesena, derby senza emozioni a Modena . Zero occasioni create, un paio di rischi; Poche emozioni e nessun gol: il derby tra Modena e Cesena finisce con un pari; Modena fermato dal palo, il Cesena si difende e si tiene stretto il punto: derby a reti bianche. MODENA CALCIO, DERBY SENZA EMOZIONI, CON IL CESENA FINISCE 0-0Pareggio senza reti per il Modena, che chiude il derby con il Cesena sullo 0-0. Dopo un match privo di grosse emozioni, i canarini trovano l’ottavo pari stagionale, salendo a quota 44 in classifica. G ... tvqui.it DIRETTA/ Modena Cesena (risultato finale 0-0), finisce a reti bianche (Serie B, oggi 7 marzo 2026)Diretta Modena Cesena streaming video tv: un derby dell'Emilia Romagna tra due squadre che in questo momento sono in difficoltà. ilsussidiario.net Le foto di Modena Cesena Rega Luigi - facebook.com facebook 76' 1-1 #EmpoliCesena Tre cambi per il Cesena: dentro Olivieri, Guidi e Berti fuori Shpendi, Ciofi e Bisoli x.com