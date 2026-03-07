Nel match tra Modena e Cesena, terminato con un pareggio a reti inviolate, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via del gol. La partita si è svolta al Braglia il 7 marzo 2026, con il Cesena che ha affrontato l’incontro senza rischiare troppo, concentrandosi sulla difesa e limitando le occasioni offensive. Un risultato che lascia entrambe le squadre a secco di punti e con poche emozioni in campo.

Cesena, 7 marzo 2026 – Il Cesena esce dal Braglia con uno 0-0 incolore e insapore, figlio di una prestazione tutta paura, con i bianconeri scesi in campo principalmente per non prenderle. Il Modena ha provato qualcosina in più (un ottimo colpo di testa di Mendes e un palo di Gerli), ma poco in più, e la conseguenza è stata un match praticamente soporifero. Il Cavalluccio in Emilia conferma praticamente il solito 11, con un’unica modifica rispetto al match col Monza, Piacentini al posto di Mangraviti. Per il resto è difesa a 3, Ciervo e Frabotta sugli esterni e Cerri e Shpendi in avanti. Il Modena ci prova e ci mette 3 minuti a bussare: Zampano tocca indietro per Gerli, che la mette in mezzo per Tonoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Derby soporifero: Modena-Cesena finisce 0-0

Modena-Cesena: derby decisivo, streaming gratuito e 5 punti in giocoIl delicato scontro calcistico tra Modena e Cesena, in programma sabato 7 marzo alle ore 19.

Cambia la viabilità in zona stadio per il derby Modena-CesenaSabato 7 marzo divieti di transito e sosta nelle vie limitrofe all’impianto sportivo e in zona Stazione.

Tutti gli aggiornamenti su Derby soporifero Modena Cesena finisce....

Derby soporifero: Modena-Cesena finisce 0-0I canarini colpiscono un palo, per il resto il match rasenta quasi il nulla. Bianconeri praticamente mai pericolosi ... ilrestodelcarlino.it

DIRETTA I Modena-Cesena 0-0, predominio gialloblu nel derby: il Cavalluccio salvato dal paloUn Cesena in caduta libera affronta un delicato e molto sentito derby con il Modena allo stadio Braglia. I numeri del Cavalluccio nel 2026 sono imbarazzanti (appena sette punti) e Mignani, ex di turno ... cesenatoday.it