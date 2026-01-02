Anno nuovo problemi vecchi | ancora vandalismi al parchetto di Maggianico

Nonostante l’inizio del nuovo anno, il parchetto di San Rocco a Maggianico si trova nuovamente nel mirino di atti di vandalismo. Alcuni sconosciuti hanno danneggiato i cestini della spazzatura, creando disordine e compromettendo la fruibilità dello spazio verde. Interventi e attenzione da parte delle autorità sono necessari per tutelare questa area pubblica e garantire un ambiente pulito e sicuro per tutti.

Vandali in azione al parchetto San Rocco di Maggianico. Brutta sorpresa a Capodanno nello spazio verde del rione lecchese dove alcuni ignoti hanno ribaltato e spaccato i cestini della spazzatura, spargendo così gli scarti qua e la nel prato. Un brutto scenario per i visitatori e i residenti della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Anno nuovo, problemi vecchi: ancora vandalismi al parchetto di Maggianico Leggi anche: Allarmi sanitari vecchi e nuovi: "L’Hiv non è ancora sconfitto. In provincia 40 casi l’anno" Leggi anche: Nuova pista, vecchi problemi 5 Stelle, Avs e Sinistra ecologista: "Anche Prato faccia ricorso al Tar" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Anno nuovo, problemi vecchi; L’approfondimento: “Anno nuovo problemi vecchi ed ai tifosi chi pensa?”; Stellantis: anno nuovo, problemi vecchi. Il 2026 si apre all'insegna della cassa integrazione; Anno nuovo, propositi vecchi...la saga infinita delle buone intenzioni. Anno nuovo, problemi vecchi: ancora vandalismi al parchetto di Maggianico - Brutta sorpresa a Capodanno nello spazio verde del rione lecchese dove alcuni ignoti hanno ribaltato e spaccato i cestini della spazzatura, ... leccotoday.it

Anno nuovo e vecchi problemi, diverse zone di Sassari senz’acqua - Sassari affronta l’anno nuovo con disservizi idrici: diverse zone rimarranno senza acqua per lavori programmati all’acquedotto. sassarioggi.it

Buon anno nuovo a voi e ai vostri cari x.com

Iniziamo l’anno nuovo col giusto ottimismo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.