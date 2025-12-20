Cesate filmato un uomo con il machete al Parco delle Groane

. Nuovi segnali di preoccupazione per la sicurezza nel comune di Cesate, dove è stato recentemente filmato un uomo armato di machete ai bordi del Parco delle Groane, in una zona nota per episodi di spaccio di droga. Il video, girato negli scorsi giorni nel . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

cesate filmato uomo macheteCesate, filmato un uomo con il machete al Parco delle Groane - Nuovi segnali di preoccupazione per la sicurezza nel comune di Cesate, dove è stato ... ilnotiziario.net

