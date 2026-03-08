La Fontanella, un punto di riferimento storico della città, è al centro di un’accusa di Luciano Cavallaro, secondo cui la sua acqua era destinata a servire la popolazione locale. Sul marmo della fontana è incisa una data, il 19 settembre 1994, e un’iscrizione commemorativa che ricorda un dono di Balduini Moreno in occasione del cinquantesimo anniversario della liberazione di Pietrasanta.

Sul marmo è incisa la scritta, datata 19 settembre ’94, che riporta "Nel cinquantesimo anniversario della liberazione di Pietrasanta, Balduini Moreno scolpiva e donava alla città". Peccato, però, che delle fontane che danno il nome al parco della Fontanella (nella foto) sia rimasto solo il marmo. Tanti in città rimpiangono i vecchi tempi: tra di loro il professor Luciano Cavallaro, ex docente dell’Accademia di belle arti di Carrara. "Pochi decenni fa – scrive – Pietrasanta si fregiava di un patrimonio inestimabile: una fonte d’acqua limpida che in ogni stagione sgorgava ininterrotta e fresca da un poggio antico. Era un vanto della popolazione che ci si recava fin da quando le case erano sprovviste di acqua corrente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’era una volta la Fontanella. J’accuse di Luciano Cavallaro: "La sua acqua serviva la città"

