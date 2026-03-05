Domenico Caliendo il cardinale Battaglia | Ogni volta che gli accarezzavo la manina gli scendeva una lacrima Era la sua voce

Domenico Caliendo ha descritto un momento in cui, accarezzando la mano di un bambino, si è verificato un pianto improvviso. Il cardinale Battaglia ha riferito che in quei momenti, la voce del bambino si faceva sentire chiaramente. Le strade sono silenziose e il dolore di una comunità si percepisce forte, rendendo ogni gesto più intenso e carico di significato.

i sono momenti in cui il dolore di una comunità diventa quasi tangibile. Il silenzio riempie le strade, le parole sembrano insufficienti e anche i gesti più semplici assumono un significato più profondo. Quando una tragedia colpisce un bambino, l'emozione collettiva si trasforma in un sentimento condiviso che unisce famiglie, istituzioni e fedeli. In queste circostanze, anche la presenza di chi accompagna spiritualmente una famiglia può diventare un punto di riferimento. Una carezza, una preghiera, un momento di raccoglimento: piccoli gesti che tentano di dare conforto quando il dolore sembra impossibile da spiegare. È in questo contesto che prende forma il ricordo di giorni segnati dall'attesa, dalla speranza e dalla sofferenza.