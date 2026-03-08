Centrosinistra le associazioni non vanno usate | Monito di APP

Le associazioni sono state oggetto di un invito a non usarle come strumenti politici, secondo un monito di APP. Nel frattempo, il Comune di Avellino si trova al suo terzo commissariamento in pochi anni, evidenziando un fallimento politico ripetuto e un’incapacità di creare un’amministrazione stabile e consolidata sul territorio. Questa situazione mette in luce le difficoltà di gestione e di continuità amministrativa in città.

Tempo di lettura: 6 minuti “Il Comune di Avellino è al terzo commissariamento in pochi anni: non si tratta solo di un’evidenza, ma è il segno visibile di un fallimento politico reiterato, di un’incapacità strutturale di costruire un’amministrazione stabile e radicata sul territorio. Abbiamo assistito a un’amministrazione di centrosinistra che ha logorato il proprio rapporto con la città fino a consegnare il Comune nelle mani di un indistinto populismo finito a flirtare con il centrodestra. E a un’amministrazione di centrodestra che, dopo essersi nascosta dietro il comodo aggettivo di “civica”, è implosa prima ancora di completare il primo anno di mandato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

