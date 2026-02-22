Piaga incidenti altri sette feriti Le associazioni | Città maglia nera ciclisti e pedoni vanno tutelati

Un violento incidente ha provocato sette feriti tra ciclisti e pedoni, dopo che un'auto si è ribaltata in mezzo alla strada. La causa è ancora da accertare, ma si sa che l’impatto è stato estremamente forte, con la vettura che ha travolto diverse persone. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica, mentre le associazioni chiedono maggiori controlli per proteggere i cittadini più vulnerabili. La scena si è svolta davanti a un’area di grande passaggio.

Lo schianto, violentissimo. L’auto cappottata in mezzo alla strada e cinque giovani imprigionati tra le lamiere. Ennesimo grave incidente all’alba di ieri in viale Cialdini. Vista la dinamica dello schianto, che ha coinvolto due auto l’epilogo avrebbe potuto essere davvero drammatico. Fortunatamente tutte le sette persone coinvolte, giovani tra i 26 e i 37 anni, hanno riportato ferite non gravi. Lo schianto si è verificato intorno alle 5 di ieri mattina e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno operato con attrezzature idrauliche (cesoie e divaricatori) per tagliare le lamiere e permettere l’estrazione in sicurezza dei cinque amici rimasti incastrati; gli altri due coinvolti erano sull’altra auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Incidenti: dove corre il pericolo. Via Giolitti l’incubo dei pedoni. Ma la maglia nera va alla StataleOgni tre giorni, a Pesaro, quattro persone rimangono ferite in incidenti stradali, secondo l’analisi dell’associazione Pesaro30.

