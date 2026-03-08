Centrodestra Parisi Lega | Bene Matera è tempo di un tavolo politico Nessuno però è padrone della coalizione

Il centrodestra in provincia di Benevento si prepara a un nuovo confronto politico. Il senatore Domenico Matera ha espresso il desiderio di un ritorno alle riunioni di coalizione, sottolineando l’importanza di incontri seri e strutturati. Un rappresentante della Lega ha commentato positivamente le parole di Matera, affermando che è giunto il momento di organizzare un tavolo politico, precisando che nessuno detiene il controllo esclusivo della coalizione.

Tempo di lettura: 2 minuti " Accolgo con favore le dichiarazioni del senatore Domenico Matera e condivido pienamente la necessità che il centrodestra nel Sannio torni quanto prima a incontrarsi e a confrontarsi in maniera seria e strutturata". È quanto dichiara Domenico Parisi, commissario provinciale della Lega Salvini Premier. "È giunto il momento di aprire una fase nuova di dialogo tra tutte le forze della coalizione, affrontando insieme i temi strategici che riguardano il futuro del nostro territorio. Grazie all'impegno del ministro Matteo Salvini molte questioni infrastrutturali stanno finalmente trovando soluzione; allo stesso tempo il...

