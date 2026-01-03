Provinciali Parisi Lega | Pari dignità nel centrodestra o lista autonoma

Parole di Parisi (Lega) evidenziano l’importanza di un’unità nel centrodestra, sottolineando la possibilità di una lista autonoma qualora non si raggiunga un accordo. Durante la riunione, ha ringraziato i dirigenti, gli amministratori e i militanti coinvolti, evidenziando come la partecipazione abbia rappresentato un segnale politico positivo e significativo per il futuro del centrodestra.

Tempo di lettura: 2 minuti “Voglio innanzitutto ringraziare i dirigenti, gli amministratori e i militanti che hanno preso parte alla riunione di oggi, una partecipazione ampia e sentita che rappresenta un segnale politico forte e incoraggiante”. Lo dichiara in una nota il Commissario provinciale della Lega, Domenico Parisi. “È stato un confronto franco e costruttivo, nel corso del quale abbiamo iniziato a ragionare sulla strategia politica e organizzativa da mettere in campo per le prossime Provinciali. Sul tavolo due opzioni. La prima è quella di una lista autonoma, che veda insieme la Lega e il movimento civico Sannio Insieme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

