Parole di Parisi (Lega) evidenziano l’importanza di un’unità nel centrodestra, sottolineando la possibilità di una lista autonoma qualora non si raggiunga un accordo. Durante la riunione, ha ringraziato i dirigenti, gli amministratori e i militanti coinvolti, evidenziando come la partecipazione abbia rappresentato un segnale politico positivo e significativo per il futuro del centrodestra.

Tempo di lettura: 2 minuti “Voglio innanzitutto ringraziare i dirigenti, gli amministratori e i militanti che hanno preso parte alla riunione di oggi, una partecipazione ampia e sentita che rappresenta un segnale politico forte e incoraggiante”. Lo dichiara in una nota il Commissario provinciale della Lega, Domenico Parisi. “È stato un confronto franco e costruttivo, nel corso del quale abbiamo iniziato a ragionare sulla strategia politica e organizzativa da mettere in campo per le prossime Provinciali. Sul tavolo due opzioni. La prima è quella di una lista autonoma, che veda insieme la Lega e il movimento civico Sannio Insieme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provinciali, Parisi (Lega): “Pari dignità nel centrodestra o lista autonoma”

Leggi anche: Scossa nella Lega nel Sannio: Parisi nominato commissario, Zinzi avverte il centrodestra

Leggi anche: Ceriano Laghetto, terremoto politico nel centrodestra: Lista Dante e Lega perdono i pezzi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Fondi per viabilità piccoli Comuni, Parisi (Lega) Risorse per 3 Comuni sanniti; Parisi (Lega): “La montagna ha partorito il topolino, Sannio ancora una volta penalizzato”; Lavorgna (Sannio Insieme): “Pronti a collaborare con la Lega, ma serve ritorno al voto dei cittadini”.

Provinciali, Parisi (Lega): "O pari dignità nel centrodestra o lista autonoma" - L'articolo Provinciali, Parisi (Lega): "O pari dignità nel centrodestra o lista autonoma" proviene da OttoPagine. msn.com