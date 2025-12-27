Scossa nella Lega nel Sannio | Parisi nominato commissario Zinzi avverte il centrodestra

Tempo di lettura: 2 minuti Cambia volto la Lega nel Sannio e il messaggio è chiaro: il partito accelera sul territorio. Il commissario regionale in Campania, Gianpiero Zinzi, ha ufficializzato la nomina di Domenico Parisi come nuovo commissario provinciale di Benevento, segnando l’avvio di una profonda riorganizzazione interna. Parisi, sindaco di Limatola, già vicepresidente della Provincia e coordinatore provinciale dell’Anci, prende il posto dell’avvocato Luigi Bocchino, che assume un ruolo strategico come responsabile regionale della Lega per le Aree Interne. “Il nostro progetto si rafforza”, ha dichiarato Zinzi, spiegando che è iniziata una fase di riorganizzazione in tutte le province, nel segno della condivisione e in continuità con il lavoro svolto nel Mezzogiorno dal vicesegretario Claudio Durigon. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

