il benessere estetico per le donne in terapia

Il benessere estetico rappresenta un aspetto importante nel percorso di cura delle donne in terapia. Dal 19 gennaio, prenderà il via il ciclo di incontri del progetto ’Esteticamente Day Hospital’, promosso dal Day Service Oncologico dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta. Un’iniziativa dedicata a offrire supporto e attenzione alla sfera estetica, contribuendo al comfort e alla qualità della vita delle donne durante il percorso terapeutico.

Prenderà il via il 19 gennaio il nuovo ciclo di incontri del progetto ’Esteticamente Day Hospital’, promosso dal Day service oncologico dell’ ospedale Santa Maria della Scaletta. L’iniziativa, gratuita e rivolta alle pazienti oncologiche, accompagnerà le donne lungo tutto il 2026 con appuntamenti fino a novembre. Le giornate del benessere si svolgeranno nella sala Rossi, dalle 14 alle 18. L’iniziativa integra l’approccio clinico e psicologico con un’attenzione particolare al benessere estetico, aiutando le donne a gestire i cambiamenti legati alle terapie oncologiche e a ritrovare fiducia e autostima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

