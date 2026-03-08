Dopo lo stop a causa della finale di Sanremo 2026, Maria De Filippi torna con C’è Posta per Te. Tra i protagonisti della puntata ci sono Salvatore, che riceve una valutazione di 9, e Irama, che si mostra commosso e ottiene un punteggio di 8. La trasmissione viene trasmessa nuovamente nel sabato sera su Canale 5.

Dopo lo stop a causa della finale di Sanremo 2026, nel sabato sera di Canale 5 torna Maria De Filippi con C'è Posta per Te. Storie di famiglie in difficoltà, di figlie in cerca di comprensione, di mamme in cerca di un rapporto con i propri figli, di uomini traditi che scelgono di essere fedeli alle proprie promesse e di promesse d'amore vere e profonde, in salute e in malattia. Tutto questo è andato in onda il 7 marzo nel programma che più di tutti riesce a far emergere sentimenti e difficoltà. Ospite speciale della serata Irama, commosso e partecipa come pochi prima di lui. Ecco le (nostre) pagelle della serata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - C’è Posta per Te, le pagelle: Salvatore tradito tre volte (9), Irama commosso (8)

Viviana tradisce 3 volte Salvatore, poi gli chiede scusa a C’è posta per te: “Ti amavo anche mentre sbagliavo”Viviana chiede aiuto a C’è posta per te per riconquistare il marito Salvatore dopo averlo tradito tre volte.

Viviana a C’è posta per te, tre tradimenti e una sola richiesta: ‘Perdonami’, la scelta dolorosa di SalvatorePerché Viviana ha scritto a C’è posta per te per riconquistare Salvatore? È Viviana a rivolgersi alla trasmissione con un obiettivo preciso: chiedere...

