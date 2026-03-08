Viviana a C’è posta per te tre tradimenti e una sola richiesta | ‘Perdonami’ la scelta dolorosa di Salvatore

Viviana è apparsa a C’è posta per te con una richiesta precisa: chiedere perdono a Salvatore, dopo avergli confessato tre tradimenti. La sua scelta di partecipare al programma nasce dalla volontà di tentare di ricostruire il rapporto con l’uomo che ama. Durante l’episodio, ha espresso il desiderio di riparare il dolore causato e di ottenere una seconda possibilità.

Perché Viviana ha scritto a C’è posta per te per riconquistare Salvatore? È Viviana a rivolgersi alla trasmissione con un obiettivo preciso: chiedere perdono pubblicamente al marito e convincerlo a tornare con lei dopo una crisi segnata da ben tre tradimenti. Davanti alle telecamere la donna ammette senza giri di parole i suoi errori e prova a spiegare il momento in cui tutto è cambiato. Nel 2019 si sottopone a un intervento chirurgico che la porta a perdere circa 45 chili. Per lei è una vera rinascita: cambia il rapporto con il proprio corpo, aumenta la sicurezza in sé stessa e arrivano gli apprezzamenti degli altri. Una nuova attenzione che, a suo dire, la porta lentamente a smarrire l’equilibrio della relazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Viviana tradisce 3 volte Salvatore, poi gli chiede scusa a C'è posta per te: "Ti amavo anche mentre sbagliavo"

Emma Marrone si commuove a C'è posta per te: "Una famiglia così è rara. Spero di trovare anche io il mio Salvatore"

«Stasera sono qui per chiederti scusa per tutto il male che ti ho fatto. Da quando ho cominciato a piacermi di più, i complimenti degli altri erano gratificanti. Ma non ho mai messo in discussione il nostro amore. Io ti ho amato anche mentre sbagliavo». Viviana h - facebook.com facebook