Viviana tradisce 3 volte Salvatore poi gli chiede scusa a C’è posta per te | Ti amavo anche mentre sbagliavo

Viviana si presenta a C’è posta per te chiedendo aiuto per riavvicinarsi a Salvatore, suo marito, dopo averlo tradito tre volte. Durante la trasmissione, si scusa con lui e afferma di averlo amato anche durante i momenti in cui ha sbagliato. La donna spiega di voler riconquistare la sua famiglia e di essere disposta a fare il possibile per recuperare la fiducia di Salvatore.