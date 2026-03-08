Viviana tradisce 3 volte Salvatore poi gli chiede scusa a C’è posta per te | Ti amavo anche mentre sbagliavo
Viviana si presenta a C’è posta per te chiedendo aiuto per riavvicinarsi a Salvatore, suo marito, dopo averlo tradito tre volte. Durante la trasmissione, si scusa con lui e afferma di averlo amato anche durante i momenti in cui ha sbagliato. La donna spiega di voler riconquistare la sua famiglia e di essere disposta a fare il possibile per recuperare la fiducia di Salvatore.
Patrick tradisce Lola due volte: la decisione di lei a C’è posta per te divide il pubblicoLa puntata di C’è posta per te trasmessa sabato 24 gennaio 2025 ha regalato uno dei momenti più commentati e discussi dell’intera stagione.